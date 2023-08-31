Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA

В августе 2023 года министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал, что МВД испытывает «критический» недокомплект личного состава. По его словам, только за июль из МВД уволились пять тысяч сотрудников. Нехватку личного состава подтверждают и сами бывшие и действующие полицейские, с которыми поговорила «Русская служба Би-би-си». Сотрудники МВД все чаще отказываются возбуждать уголовные дела после заявлений жителей. Нехватка кадров также приводит, по словам самих полицейских, к росту насилия по отношению к задержанным и подозреваемым. К тому же после начала войны вместо расследования грабежей и убийств полицейским надо «штамповать протоколы о дискредитации армии».

Согласно указу Владимира Путина, штатная численность сотрудников МВД на 1 января 2023 года должна была составлять более 922 тысяч человек. Почти миллион полицейских на 146 миллионов жителей страны — одно из самых высоких соотношений в мире. То есть на каждые 100 тысяч человек в России должен приходится 631 полицейский. В США, где население в два раза больше (331 миллион человек), на каждые 100 тысяч человек приходилось 242 полицейских. При этом почти во всех российских регионах жалуются на нехватку сотрудников полиции, пишет «Би-би-си».

Например, в феврале 2022 года глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Озеров заявил, что местные жители не могут дозвониться до участковых, так как их меньше, чем положено — на 125 человек. Если случается одновременно несколько вызовов, то сначала «едут на приоритетный». При этом все опрошенные «Би-би-си» полицейские исключают вариант, при котором совсем никто не приедет на вызов, как это случилось во время убийства .

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Участковый из Ивановской области, который работает в полиции с 2015 года, рассказывает, что «кадров не хватает давно». По словам его коллеги, сейчас внутренние должности в пять раз превышают внешние: на десять сотрудников штаба — один сотрудник ППС, ГИБДД и участковый.

«А в Калужской же области есть город на 100 тысяч человек, а там патрульных пять человек — считай, службы не существует. Служба ППС, какими бы они там ни были, одним своим наличием на улицах успокаивает. И меньше всего происходит. А пять человек — это полтора экипажа. Считайте, город без наружной полиции живет», — говорит участковый из Ивановской области.

Собеседники «Би-би-си» утверждают, что одно из главных последствий нехватки кадров — полицейские чаще отказываются возбуждать уголовные дела после заявлений жителей. Из-за высокой загруженности полицейский не будет проводить все необходимые мероприятия и напишет, что провести их «не представляется возможным». Еще одним последствием нехватки кадров полицейские называют рост насилия по отношению к задержанным и подозреваемым.

«Страдает качество расследования преступлений. Я вот все чаще слышу: посадили сотрудника за то, что он кого-то избил, ну, показания выбивал, статистику улучшить, для раскрываемости…. И эти проблемы все чаще вылазят. Это уже такая ситуация. А дальше будет все хуже. Будут фальсификации, будут конкретные избиения от сотрудников в отношении граждан, чтобы выбить показания. Ну у него просто не будет времени на нормальное расследование. Найти какие-то доказательства и что-то придумать? Проще первого попавшегося в отдел притащить и избить его, чтобы он взял на себя вину. Вот и все», — рассказал майор из Томска.

Опрошенные изданием полицейские жалуются на низкие зарплаты. Они вспоминают, что последнее существенное повышение произошло в 2011 году — после реформы, которую проводил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России. Бывший полицейский из Ростова рассказал, что его зарплата выросла до 50 тысяч рублей, но затем не повышалась. После увольнения из МВД он работал в «Яндекс.Такси», где зарабатывал больше.

Участковый из Иваново пожаловался, что в звании майора он получает 45 тысяч рублей, а патрульный — 20 тысяч рублей. По его словам, «кассир в „Пятерочке“ больше получает, и работа у него менее опасная». Один из бывших полицейских рассказал, что молодые люди, которые приходят сейчас работать в полицию, «вообще не понимают», куда пришли, и начинают «разлагаться, сами же совершать преступления».

Согласно данным сервиса Headhunter, средняя зарплата полицейского в России — 40 тысяч рублей. По данным Росстата, в 2023 году средняя зарплата в России — 63 тысячи рублей. В США полицейские в среднем получают 5600 долларов в месяц при средней зарплате по стране в 4300 долларов.

Несмотря на нехватку кадров, часть полицейских уволили перед началом российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. МВД «зачистили» от сотрудников, интересовавшихся проектами Алексея Навального. Как писал «Дождь» в декабре 2021 года, с конца октября из МВД увольняют полицейских, подписанных на оппозиционные паблики или просто смотревших и лайкавших видео на YouTube-канале Навального. По данным «Би-би-си», уволиться вынудили сотни полицейских.

«Би-би-си» также отмечает, что в полиции стало больше женщин. По словам собеседников издания, сейчас карьера в полиции для женщины более привлекательная. Им предоставляются соцгарантии, в том числе — 100-процентная оплата декретного отпуска и сохранение стажа во время него.

Частой причиной увольнений полицейские называют бумажную волокиту и переработки. При этом после начала войны у полицейских добавилась новая нагрузка — они расследуют дела о «фейках» про российскую армию и, по словам самих сотрудников, «бесконечно штампуют протоколы о дискредитации армии». Уволившийся майор из Томска отметил, что сейчас граждане любят «доносить по всякой шляпе в связи с , поэтому больше материалов в работе появилось — вместо расследования реальных дел».

Я вижу, к чему все идет. У нас сейчас акцент сделан — искать предателей каких-то там, и дальше будут делать акцент на всякие антигосударственные преступления. Больше всего будут возбуждать дел именно этой категории. А конкретные проблемы граждан — с ними что? Хищение, разбой, грабежи, убийство, изнасилование — на это не будет оставаться времени. Это все будет лежать и ждать истечения сроков давности. И следствие по ним будет прекращаться. Потому что нагрузка большая по другим темам.

Отток сотрудников из МВД немного остановился в сентябре 2022 года — в связи с мобилизацией. Как отмечает «Би-би-си», бронь от участия в войне стала привлекательным бонусом для желавших уволиться. Сотрудники из нескольких регионов вспоминают, что кадровики им говорили — «мы подпишем приказ об увольнении, и следующим днем вам повестка придет». По словам участкового из Москвы, кадровики «прям конкретно отправляли в военкоматы списки тех, кто заговаривал об увольнении». Несколько собеседников издания перед увольнением ездили в командировки на оккупированные территории, но утверждают, что «денег там заработать не удалось, нагрузки были выше, риска в разы больше». По их словам, там «постоянно кого-то подрывали».

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