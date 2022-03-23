«Русская служба Би-би-си»: в России сотни полицейских вынудили уволиться из-за поддержки Навального
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В России за последние месяцы сотни сотрудников МВД были уволены за поддержку оппозиционера Алексея Навального, пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники в ведомстве.
Издание поговорило с несколькими сотрудниками из разных регионов России, которых вынудили уволиться по собственному желанию. Тем, кто не хотел делать этого, угрожали проверками или передачей личных дел в СК.
Как следует из публикации, сотрудникам МВД не объясняют причин увольнения, а списки, предположительно, «спускают» из ФСБ. «Общее у всех собеседников Би-би-си только одно — их электронные адреса были в базе данных участников проекта „Умного голосования“, которую несколько лет собирали сторонники Навального», — сказано в статье.
Некоторые из уволенных полицейских также ставили лайки под материалами оппозиционера или репостили их.
Точных данных по всем регионам нет. Например, в Волгограде, по данным Би-би-си, пришлось уйти 17 сотрудникам. В Ярославской области нехотя увольняются больше 30 человек, в Перми — 22 сотрудника, в Томской области — почти 30, по 5-15 человек в Калужской, Воронежской, Свердловской и Тюменской областях.
Об увольнениях полицейских за поддержку Навального в декабре 2021 года сообщал «Дождь». Телеканалу стало известно про 14 таких случаев.
Власти РФ объявили «экстремистскими организациями» и запретили «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального и сеть его региональных штабов.