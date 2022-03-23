«Русская служба Би-би-си»: в России сотни полицейских вынудили уволиться из-за поддержки Навального

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В России за последние месяцы сотни сотрудников МВД были уволены за поддержку оппозиционера Алексея Навального, пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники в ведомстве.

Издание поговорило с несколькими сотрудниками из разных регионов России, которых вынудили уволиться по собственному желанию. Тем, кто не хотел делать этого, угрожали проверками или передачей личных дел в СК.

Как следует из публикации, сотрудникам МВД не объясняют причин увольнения, а списки, предположительно, «спускают» из ФСБ. «Общее у всех собеседников Би-би-си только одно — их электронные адреса были в участников проекта „Умного голосования“, которую несколько лет собирали сторонники Навального», — сказано в статье.

Некоторые из уволенных полицейских также ставили лайки под материалами оппозиционера или репостили их.

Об увольнениях полицейских за поддержку Навального в декабре 2021 года сообщал . Телеканалу стало известно про 14 таких случаев.

Власти РФ объявили «экстремистскими организациями» и запретили «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального и сеть его региональных штабов.

Читайте также

Твое имя в списке у какого-то эфэсбэшника на столе Следы взлома сайта «Свободу Навальному!» ведут к людям, связанным с администрацией президента и его управделами. Расследование «Медузы»

Читайте также

Твое имя в списке у какого-то эфэсбэшника на столе Следы взлома сайта «Свободу Навальному!» ведут к людям, связанным с администрацией президента и его управделами. Расследование «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь