Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о «критической» нехватке личного состава в полиции

МВД испытывает критический недокомплект личного состава, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев на ведомственном совещании.

Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация.

Колокольцев отметил, что органы внутренних дел «обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски».

Штатная численность сотрудников МВД на 1 января 2023 года, в соответствии с указом Владимира Путина, должна была составлять более 922 тысяч человек. В 2024 году ее планировалось увеличить на 12 тысяч человек, в 2025 — еще на четыре тысячи.

Численность сотрудников МВД на душу населения в России одна из наиболее высоких в крупных странах мира.