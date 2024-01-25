В Вологде арестовали юриста Евгения Молотова за перевод тысячи рублей ФБК трехлетней давности. Он жил в Казахстане, но приехал в Россию из-за болезни отца

Вологодский городской суд арестовал на два месяца бывшего юриста общественного движения «Вместе» Евгения Молотова, обвиняемого по статье о финансировании экстремистской организации, сообщают Sota и лидер движения Евгений Доможиров.

По их данным, поводом для дела стал перевод одной тысячи рублей Фонду борьбы с коррупцией, сделанный Молотовым 5 августа 2021 года — на следующий день после того, как решение Мосгорсуда о признании ФБК «экстремистской организацией» вступило в силу.

Доможиров уточнил, что Молотов в последнее время жил в Казахстане. В Россию он вернулся два месяца назад из-за тяжелобольного отца — у него диагностирована четвертая стадия рака. Также Доможиров отметил, что Молотов содержит трех дочерей, а у его супруги «нет средств к существованию». В связи с этим Доможиров призвал финансово поддержать семью активиста.

Молотова задержали 23 января. Перед этим у активиста прошел обыск, писал проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал».

Как отмечает проект «Мемориала», Евгений Молотов вел активную общественную деятельность в Вологде с 2011 года. В частности, он помогал жителям города бороться с точечной застройкой. Кроме того, в 2014 году он баллотировался на выборах в Вологодскую городскую думу.

ФБК и другие структуры, связанные с политиком Алексеем Навальным, Мосгорсуд объявил «экстремистскими» в июне 2021 года. Считается, что первое уголовное дело по статье о финансировании экстремистской организации за перевод денег ФБК возбудили в августе 2022 года в отношении сооснователя «Диссернета» и журналиста «Новой газеты Европа» Андрея Заякина. Журналист уехал из страны, в декабре 2022 года его заочно арестовали.

С тех пор российские СМИ неоднократно сообщали о новых делах, связанных с переводами ФБК. Например, в декабре 2022 года суд в Москве приговорил местного жителя Сергея Ширяева к штрафу в размере 500 тысяч рублей за перевод ФБК пяти тысяч рублей. В январе 2023 года к аналогичному штрафу приговорили жителя Магадана Алексея Коновалова. В сентябре стало известно, что суд в Орле арестовал гражданина США Илью Старцева из-за доната ФБК. В том же месяце суд в Нижнем Новгороде арестовал местного жителя Глеба Калинычева по аналогичному обвинению.

Подробнее о деле Заякина

Задержан сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин Его обвиняют в финансировании «экстремистской деятельности» из-за перевода тысячи рублей ФБК. Это первое такое дело

Подробнее о деле Заякина

Задержан сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин Его обвиняют в финансировании «экстремистской деятельности» из-за перевода тысячи рублей ФБК. Это первое такое дело