Двоих россиян оштрафовали на 500 тысяч рублей каждого из-за донатов структурам Навального

Суды в Москве и Магадане приговорили двоих жителей России к штрафам в размере 500 тысяч рублей каждого по обвинению в «финансировании экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 282.3 УК) из-за донатов, отправленных Фонду борьбы с коррупцией. Такие решения вынесли в декабре 2022 года — январе 2023 года, выяснила «Медиазона». Ранее об этом не сообщалось.

Магаданский городской суд в январе 2023 года вынес такой приговор 51-летнему местному жителю Алексею Коновалову, которого осудили из-за доната ФБК в размере 10 тысяч рублей. Защита настаивала, что Коновалов отправил деньги, когда лежал в областной больнице, и из-за приема лекарств «не мог в полной мере осознавать и контролировать свои действия», но суд отклонил этот довод.

Коптевский районный суд Москвы в декабре 2022 года оштрафовал 56-летнего Сергея Ширяева из-за доната ФБК в размере пяти тысяч рублей, рассказала пресс-секретарь суда Анастасия Васильева. Ширяев не признал вину.

Как отмечает «Медиазона», следователи выяснили личности людей, которые жертвовали деньги ФБК, из-за технического сбоя в работе сервиса Stripe, после которого российские банки получили информацию о назначении платежей. Ранее журналисты издания выяснили, что из-за сбоя силовики узнали имена шести жертвователей ФБК. Об этом говорилось в материалах уголовного дела о донате ФБК, возбужденном против сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина. О других судебных решениях, вынесенных из-за донатов ФБК, неизвестно.

В июне 2021 года Мосгорсуд объявил «экстремистскими» ФБК и другие структуры, связанные с политиком Алексеем Навальным.

Мосгорсуд в августе 2023 года приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в организации «экстремистского сообщества» и финансировании «экстремистской деятельности».

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