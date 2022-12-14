Сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина заочно арестовали по делу о донате структурам Алексея Навального

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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал сооснователя «Диссернета» и журналиста «Новой газеты Европа» по делу о финансировании «экстремистской деятельности». Информация об этом опубликована на сайте Мосгорсуда, обратила внимание «Новая газета Европа».

Дело против Заякина возбудили из-за перевода тысячи рублей структурам Алексея Навального. В августе журналиста задержали в Москве и вскоре назначили ему меру пресечения в виде .

В конце октября стало известно, что Заякин объявлен в федеральный розыск. В ноябре журналиста внесли в перечень экстремистов и террористов, что подразумевает блокировку банковских счетов в России, а затем объявили «иностранным агентом». Заякин покинул страну.

О деле Заякина

Задержан сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин Его обвиняют в финансировании «экстремистской деятельности» из-за перевода тысячи рублей ФБК. Это первое такое дело

О деле Заякина

Задержан сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин Его обвиняют в финансировании «экстремистской деятельности» из-за перевода тысячи рублей ФБК. Это первое такое дело