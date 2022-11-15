Сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина внесли в России в список экстремистов и террористов
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Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов сооснователя проекта «Диссернет» и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина.
Организации и физические лица, попадавшие в этот список, фактически лишаются возможности распоряжаться денежными средствами — их счета в России блокируют.
В конце августа Андрея Заякина задержали в Москве по уголовному делу о финансировании «экстремистской деятельности», возбужденному из-за перевода тысячи рублей структурам Алексея Навального. Журналисту назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. В конце октября стало известно, что Андрей Заякин объявлен в федеральный розыск. Сам он сообщил изданию «Холод», что покинул Россию.