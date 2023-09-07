Суд в Орле арестовал гражданина США Илью Старцева по делу о пожертвованиях ФБК

Суд в Орле удовлетворил ходатайство следствия об аресте гражданина США, преподавателя английского языка Ильи Старцева по делу о пожертвованиях Фонду борьбы с коррупцией, сообщает издание «Север. Реалии» со ссылкой на знакомых Старцева.

Старцева задержали в Москве 6 сентября, после чего с ним не было связи. Знакомые узнали об его аресте утром 7 сентября.

Силовые структуры 6 сентября провели обыски в нескольких регионах России по делу о пожертвованиях ФБК. Российские СМИ сообщали, что задержаны Илья Старцев в Москве, Глеб Калинычев в Нижнем Новгороде и Андрей Новокрещенных в Красноярске.

В июне 2021 года Мосгорсуд объявил «экстремистскими» ФБК и другие структуры, связанные с политиком Алексеем Навальным. После этого российские суды оштрафовали двух россиян на 500 тысяч рублей каждого из-за донатов структурам Навального. Как писала «Медиазона», следователи выяснили личности людей, жертвовавших деньги ФБК, из-за технического сбоя в работе сервиса Stripe. Журналисты утверждали, что из-за сбоя силовики узнали имена шести жертвователей ФБК.