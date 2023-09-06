К нижегородскому активисту пришли с обысками по делу о пожертвованиях ФБК. RT сообщает о задержаниях в Москве и Красноярске

В Нижнем Новгороде силовики пришли с обыском к местному активисту Глебу Калинычеву по уголовному делу о финансировании ФБК, который российский суд объявил «экстремистской организацией» (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Кристину Тюрину.

Обыск также проходит у брата Калинычева Дмитрия. По словам адвоката, в квартиру Глеба пришли шесть силовиков в масках, они выломали дверь и изъяли всю технику. После обыска Калинычева повезут на допрос в местное управление ФСБ, а 7 сентября ему планируют избрать меру пресечения.

«ОВД-Инфо» отмечает, что у Дмитрия и Глеба Калинычевых не в первый раз проходят обыски. В частности, в октябре их задерживали по уголовному делу против местного учителя Ильи Мясковского, обвиняемого в «дискредитации» армии.

Российский пропагандистский телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что по делу о финансировании ФБК также задержаны Илья Старцев в Москве и Андрей Новокрещенных в Красноярске. RT опубликовал видео, на котором, как утверждается, показано задержание Новокрещенных. На записи на мужчину, который не сопротивляется, надевают наручники, после чего ведут к подъезду с заломленными руками.

Телеграм-канале «Омское гражданское объединение» рассказал, что в Омске после обыска задержали местного активиста Антона Коврика. У него из дома изъяли технику, а самого задержанного собираются отвезти в Тюмень. Точная причина задержания активиста неизвестна.

Коврика задерживали в январе 2021 года во время акции в поддержку Навального, отмечает «Омское гражданское объединение». В 2022 году активиста оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии из-за пикета с плакатом «Путин — убийца! Нет войне».

«Медиазона» подсчитала, что в 2023 году в суды поступило пять уголовных дел о финансировании экстремизма из-за донатов ФБК. По двум из них уже вынесены приговоры — обвиняемым назначили штрафы по 500 тысяч рублей. Фигурантом подобного дела также является журналист «Новой газеты» и сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин. Он уехал из страны и сейчас находится в розыске.

В июне 2021 года Мосгорсуд объявил «экстремистскими» ФБК и другие структуры, связанные с политиком Алексеем Навальным.

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