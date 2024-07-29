Юриста Евгения Молотова оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за перевода ФБК одной тысячи рублей

Вологодский городской суд 29 июля вынес приговор в отношении юриста Евгения Молотова, обвиняемого в «финансировании экстремизма» из-за перевода одной тысячи рублей Фонду борьбы с коррупцией. Об этом, как сообщает «Мемориа», заявила жена Молотова Дарья.

Обвинение просило назначить Молотову два с половиной года принудительных работ. Суд назначил штраф в размере 600 тысяч рублей, но с учетом времени, которое Молотов провел в СИЗО и под домашним арестом, снизил сумму штрафа до 400 тысяч.

Евгений Молотов — бывший юрист движения «Вместе». Он вел активную общественную деятельность в Вологде с 2011 года. Его арестовали в январе 2024 года, когда Молотов вернулся в Вологду из Казахстана, чтобы ухаживать за тяжелобольным отцом.

Поводом для уголовного дела стал перевод одной тысячи рублей в адрес ФБК Алексея Навального, который Евгений Молотов сделал 5 августа 2021 года — на следующий день после того, как вступило в силу решение Мосгорсуда, объявившего ФБК «экстремистской организацией». «Мемориал» признал Молотова политическим заключенным.

После того, как ФБК и другие структуры, связанные с политиком Алексеем Навальным, объявили в России «экстремистскими», СМИ неоднократно сообщали об уголовных делах, возбужденных из-за переводов денег команде Навального.

Первое дело из-за перевода ФБК возбудили в 2022 году

Задержан сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин Его обвиняют в финансировании «экстремистской деятельности» из-за перевода тысячи рублей ФБК. Это первое такое дело

Первое дело из-за перевода ФБК возбудили в 2022 году

Задержан сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин Его обвиняют в финансировании «экстремистской деятельности» из-за перевода тысячи рублей ФБК. Это первое такое дело