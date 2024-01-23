YouTube заблокировал канал издания The Insider. Редакция завела новый

Видеохостинг YouTube заблокировал и удалил со всем содержимым канал издания The Insider, специализирующегося на журналистских расследованиях.

В официальном ответе компании Google о причинах блокировки указано, что канал The Insider Live «нарушает политику о спаме, скаме и мошенничестве», сообщила редакция издания.

До этого, рассказывают журналисты, The Insider Live в течение нескольких месяцев подвергался массовым атакам троллей, «оставлявших комментарии в поддержку ХАМАС, Азербайджана и внешней политики Кремля и отправлявших жалобы на канал».

За неделю до блокировки YouTube ограничил доступ к нескольким старым видео на канале, в частности с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и депутатом Госдумы Андреем Гурулевым. Редакция предполагает, что это также было сделано под влиянием кремлевских троллей.

«Кроме того, The Insider Live получал множество необоснованных предупреждений о нарушении авторских прав, и попытки обжаловать их были безуспешными. При этом все видео, которые провоцировали предупреждения от YouTube, носили информационный характер и аналогичные ролики на других информационных каналах свободно распространяются без ограничений», — пишут журналисты.

На канал The Insider Live были подписаны более 50 тысяч человек. На нем регулярно выходили программы «Прослушка» журналиста Андрея Захарова, проекты «Честно говоря» Ксении Лариной и «Не только о книгах» Николая Александрова, а также ежедневный новостной видео-подкаст Inside 5.

Редакция The Insider завела новый ютьюб-канал «Инсайдер. Лайв».