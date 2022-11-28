В Бразилии за подделку документов осудили российского разведчика. Генпрокуратура РФ утверждает, что тот вовсе не шпион, а наркодилер Bellingcat и The Insider доказали, что это ложь

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Издания и опубликовали расследование о предполагаемом сотруднике ГРУ Сергее Черкасове, который выдавал себя за гражданина Бразилии и пытался устроиться на работу в Международном уголовном суде в Гааге.

О задержании российского разведчика-нелегала, использовавшего бразильские документы на имя Виктор Мюллер Феррейра, в июне объявила Служба общей разведки и безопасности Нидерландов.

По данным разведки, россиянин еще в 2010 году приехал в Рио-де-Жанейро и стал выдавать себя за бразильца. Поддельный Феррейра также несколько лет прожил в Ирландии и США, якобы проходя обучение в Тринити-колледже в Дублине и в Школе передовых международных исследований американского университета Джонса Хопкинса. Затем он записался на стажировку в Международный уголовный суд, чтобы среди прочего изучить, как расследуются военные преступления в Украине и Сирии.

По прибытии в Нидерланды в апреле 2022 года Феррейру задержали и выслали в Бразилию, где вскоре приговорили к 15 годам лишения свободы за подделку документов.

Как пишут авторы расследования, власти РФ вместо того, чтобы признать факт шпионажа, сфабриковали против задержанного собственное уголовное дело. Уже в июне 2022 года в адрес бразильских властей поступил запрос от Генпрокуратуры РФ об экстрадиции россиянина. В документе признавалось, что Феррейра действительно является Сергеем Черкасовым. Но при этом утверждалось, что он не сотрудник ГРУ, а преступник, разыскиваемый за контрабанду героина.

К запросу следователи приложили десятки страниц обвинительного заключения из уголовного дела (документы оказались в распоряжении Bellingcat и The Insider): в них говорится, что 24 июня 2022 года Черкасову предъявлено обвинение в торговле наркотиками в составе организованной преступной группы. По версии следствия, он «не позднее июня 2011 года, находясь в Москве, принял предложение главы ОПГ войти в руководство банды и заняться поставкой наркотиков дилерам в Липецкой области». В материалах подробно описывается сложная схема контрабанды наркотиков с несколькими пересечениями границ из Афганистана в Россию.

Однако, как заметили журналисты-расследователи, далее в документах встречаются два противоречащих друг другу пункта. Сначала прокуратура утверждает, что 10 августа 2013 года члены преступной группировки, кроме Черкасова, были задержаны, а Черкасов и его сообщник Сандалов доставили в Липецк один килограмм героина. В дальнейшем в обвинении сообщается, что Черкасов все же был арестован 10 августа 2013 года, что якобы привело к тому, что он не смог завершить преступление.

Эта нестыковка создает впечатление, что имя Черкасова было задним числом — и, по-видимому, без должной осторожности — вставлено в ранее непротиворечивый прокурорский нарратив.

Другие факты, приведенные в обвинительном заключении, совпадают с фабулой уголовного дела об организации сети по контрабанде наркотиков, расследовавшегося в 2015-2017 годах. The Insider опросил трех адвокатов (Ольга Митюшина, Нина Бернацкая, Лариса Грубая), участвовавших в том деле: никто из них не смог вспомнить, чтобы человек по имени Сергей Черкасов фигурировал в материалах следствия.

Сопоставив данные из полицейской базы «Магистраль», отслеживающей передвижения россиян, журналисты установили, что во время своей предполагаемой преступной деятельности Черкасов даже не находился в России. В это время человек по имени Виктор Мюллер Феррейра, судя по его резюме, работал в туристическом агентстве в Бразилии.

Данные Сергея Черкасова в базе розыска МВД МВД РФ

Информация о розыске Сергея Черкасова есть в базе данных на сайте МВД РФ. Однако он попал в нее только 22 июня 2022 года — за несколько дней до того, как в Генпрокуратуре РФ составили запрос на его экстрадицию из Бразилии. До этого момента никто розыском Черкасова в России не занимался, хотя, судя по данным «Магистрали», он приезжал в страну пять раз между 2015 и 2021 годами, перемещаясь под своим именем между Калининградом, Москвой, Белгородом и Самарой.

О разоблачении Сергея Черкасова

Нидерланды заявили о разоблачении российского разведчика, который устроился в Международный уголовный суд в Гааге под видом гражданина Бразилии «Это была многолетняя операция ГРУ, которая стоила много времени, энергии и денег»

О разоблачении Сергея Черкасова

Нидерланды заявили о разоблачении российского разведчика, который устроился в Международный уголовный суд в Гааге под видом гражданина Бразилии «Это была многолетняя операция ГРУ, которая стоила много времени, энергии и денег»