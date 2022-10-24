The Insider и Bellingcat назвали имена сотрудников секретного Главного вычислительного центра российского Генштаба, наводящих ракеты по Украине

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Российский военный корабль запускает крылатую ракету по цели в Украине, 10 октября 2022 года Пресс-служба Минобороны РФ / AP / Scanpix / LETA

Издания , и Der Spiegel опубликовали расследование о секретном подразделении Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил РФ, которое занимается наводкой высокоточных ракет по целям в Украине.

В частности, как утверждается, военные инженеры этого подразделения наводили ракеты во время серии массированных обстрелов украинских городов, начавшейся 10 октября. Минобороны РФ заявляло, что атакует объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины, однако ракеты также попадали по гражданским объектам. Киевские власти сообщали о погибших мирных жителях в результате обстрелов. Кремль называл ракетные удары ответом на взрыв на Крымском мосту в Керченском проливе, который, по утверждению российских властей, организовали спецслужбы Украины.

Чтобы вычислить сотрудников подразделения, журналисты проанализировали данные тысяч выпускников ведущих военных институтов России, специализирующихся на ракетостроении и целеуказании. Как оказалось, те ракетчики, которые после выпуска поступили на службу в Главный вычислительный центр (ГВЦ) Вооруженных сил РФ, были зарегистрированы как проживающие и работающие по официальному адресу российского Генштаба — Москва, улица Знаменка, дом 19. Сам центр в СМИ упоминается редко, его функции описываются в военных изданиях как «предоставление ИТ-услуг» и «автоматизация» Вооруженных сил.

Авторы расследования изучили метаданные телефонных разговоров начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова. Как показал анализ его звонков с 24 февраля по конец апреля 2022 года, каждый раз перед запусками крылатых ракет по Украине, о которых известно по открытым источникам, главе центра звонили с одного и того же номера, который, как выяснили журналисты, принадлежит полковнику Игорю Багнюку. Он также зарегистрирован на Знаменке, 19.

Исследовав метаданные звонков Багнюка, расследователи вычислили целое подразделение из 33 военных инженеров и айтишников, подчиняющихся полковнику. Оно состоит из трех команд, каждая из которых программирует траектории полета одного типа высокоточных ракет: крылатых ракет «Калибр» морского базирования, крылатых ракет Р-500 для комплексов «Искандер» наземного базирования и крылатых ракет Х-101 воздушного базирования.

Генерал-майор Роберт Баранов Полковник Игорь Багнюк Полковник Евгений Капшук Подполковник Антон Тимашинов Команда, отвечающая за наведение «Калибров» Майор Иван Попов Майор Матвей Любавин Майор Роман Курочкин Капитан Сергей Ильин Капитан Юрий Никонов Капитан Григорий Старостин Старший лейтенант Николай Тарасов Старший лейтенант Дмитрий Тихонов Лейтенант Екатерина Чугунова Лейтенант Игорь Гроза Команда, отвечающая за наведение Р-500 Капитан Алексей Михайлов Капитан Виктор Яскелайнен Капитан Эльвира Обухова Капитан Павел Обухов Лейтенант Артем Веденов Лейтенант Александр Григорян Лейтенант Владимир Петров Лейтенант Никита Поплавский Команда, отвечающая за наведение Х-101 Майор Андрей Иванютин Капитан Антон Чуликов Капитан Алексей Бетехтин Капитан Артем Чернов Старший лейтенант Ольга Писменская Старший лейтенант Павел Васильев Лейтенант Алексей Волков Капитан Антон Шатун Капитан Станислав Миньков

Журналисты The Insider связались с наводчиками по телефонам «из полученного биллинга». Все абоненты признали, что телефонные номера принадлежат им, но отрицали, что работают в Главном вычислительном центре и имеют какое-либо отношение к обстрелам Украины.

Например, один из них признал, что его зовут Сергей Владимирович Ильин, но заявил, что является «самозанятым» и работает сантехником: «Никакого отношения к каким-то вычислениям я не имею, разве только к тем, которые нужны для сантехнических работ». Лейтенант Артем Веденов, ответив на номер, который мы нашли в биллинге, не стал отрицать, что он Артем Веденов, но заявил, что работает на свиноферме и никакими ценными данными не обладает: «Я не против с вами поговорить, но что я могу вам рассказать — как разделывать свинину? Или как правильно кур ощипать?» Капитан Юрий Никонов заявил, что является водителем автобуса и информация о его работе в вычислительном центре — это «какой-то бред». Майор Иван Попов заявил, что он только учится программировать на «Питоне», ни про какой вычислительный центр не знает и спрашивать его про управляемые ракеты бессмысленно: «Это как я бы вас стал сейчас про балет расспрашивать, понимаете?» Лейтенант Екатерина Чугунова ответила: «У меня цветочная лавка. Вы точно ошиблись».

Один из инженеров на условиях анонимности поделился с журналистами фотографиями полковника Игоря Багнюка и сотрудников маршрутно-вычислительного блока ГВЦ на фоне здания Минобороны. Авторы Bellingcat установили, что этот снимок был сделан во внутреннем дворе на Знаменке, 19.