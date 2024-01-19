Песков заявил, что в Башкортостане не было массовых беспорядков. Потому что они не массовые. И это даже не беспорядки, а «отдельные проявления»

В Кремле не считают в Башкортостане, которые проходят в связи с вынесением приговора Фаилю Алсынову, массовыми беспорядками — по версии Кремля, эти акции не были массовыми.

«Я не согласился бы с формулировкой „массовые беспорядки“ и „массовые протесты“. Там нет массовых беспорядков и массовых протестов», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Кремля отметил, что в Башкортостане есть «отдельные проявления, которые скорее относятся исключительно к компетенции местных властей и органов правопорядка», и подчеркнул, что «категорически» не согласен с их массовостью.

Когда журналисты спросили Пескова, как его слова соотносятся с тем, что СК накануне завел дело по статье о массовых беспорядках, он ответил, что «в данном случае использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие».

Дело против Фаиля Алсынова возбудили из-за его высказываний, сделанных на народном сходе в селе Ишмурзино в Баймакском районе Башкортостана, прошедшем 28 апреля 2023 года. Акцию организовали из-за планов начать возле села добычу золота вблизи Ишмурзино. По версии следствия, Алсынов «выступил с речью на башкирском языке, содержащей высказывания, в которых негативно оцениваются» «жители Кавказа», «Средней Азии», «армяне». В своей речи Алсынов, в частности, сказал, что «армяне уедут на свою родину, кара халык — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан». Экспертиза, проведенная во время расследования, решила, что это словосочетание «соответствует значению слов „хачи“, „чурки“, „черномазые“». Дело против Алсынова возбудили по требованию главы Башкортостана Радия Хабирова. По его мнению, активист противопоставил башкирский народ с представителями армянской, русской и татарской наций, указывая исключительные права башкир на природные ресурсы башкирского Зауралья.

СК после акции у здания суда в Баймаке, где вынесли приговор Алсынову, завел уголовное дело по двум статьям — о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении представителя власти.

Глава Башкортостана Радий Хабиров связал протесты в Баймаке с «предателями», которые «призывают к отделению от России».