С YouTube удалили канал Никиты Михалкова «БесогонTV»

С видеохостинга YouTube пропал канал авторского шоу кинорежиссера Никиты Михалкова «БесогонTV». Внимание на это обратило издание Sota.

RusNews и «Газета.ру» пишут, что при попытке открыть канал в России появляется сообщение, что аккаунт заблокирован «за многочисленные нарушения в отношении дискриминационных высказываний». При попытке открыть канал в Латвии появляется сообщение, что страница недоступна.

В одной из заметок «Медузы», где в 2022 году появилась запись с ютьюб-канала Михалкова, сказано, что «видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален».

Никита Михалков пока не комментировал случившееся. На сайте шоу по-прежнему доступна ссылка на нерабочий ютьюб-канал.

Никита Михалков создал ютьюб-канал «Бесогон» в марте 2011 года. По открытым данным, на канал «БесогонTV» на момент удаления были подписаны около 1,6 миллиона пользователей.

В своем шоу Михалков распространял различные конспирологические теории, в том числе о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс якобы планирует чипировать население Земли, а протестующих в Беларуси в 2020 году нарисовали с помощью компьютерной графики.

Выпуски программы Михалкова показывали российским военным, чтобы солдаты научились отличать правду от фейков, в Петербурге шоу «Бесогон» показали в школе на уроке в четвертом классе. Кроме того, шоу Михалкова в 2014-2020 годах показывали в эфире телеканала «Россия 24». Многие высказывания Никиты Михалкова в шоу стали мемами.