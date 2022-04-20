В Петербурге четвероклассникам показали фильм «Бесогон ТВ» с маркировкой 18+ про «нацизм на Украине». Местные власти проводят проверку

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В петербургской школе ученикам 4 класса на уроке «Чувство родины» показали фильм проекта Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» «Откуда растут ноги» с маркировкой 18+. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Валерия Шапошникова, отца одной из учениц.

«Откуда растут ноги» посвящен возрождению, по мнению Михалкова, нацизма в современной Украине. В первые минуты там показаны архивные кадры с людьми, убитыми в ходе Второй мировой войны, а также казнь военных преступников в Киеве в 1946 году. При этом, согласно объяснению учительницы, фильм был показан «с изъятием сцен насилия».

Фильм демонстрировали в рамках урока . Как пишет «Фонтанка», дочь Шапошникова вернулась из школы «в слезах», фильм расстроил и других детей.

«Один мальчик обещал при встрече забрызгать перцовым баллончиком показанную в фильме и разобрать ее на органы, другой — рыдал, так как у него во время спецоперации погибла бабушка, — описывает реакции детей Валерий Шапошников. — Кто-то рыдал от ужаса, кто-то плакал из-за гибели ни в чем не повинных людей».

Учительница, показавшая детям фильм, объяснила, что ребенок, по ее мнению, не может быть «вне политики», так как «все равно слышит это все вокруг себя и делает неправильные выводы», из-за чего «возникают такие течения, как митинги Навального».

Пресс-служба городского комитета по образованию заявила РБК, что проверяет ситуацию «в соответствии со своими полномочиями». «Нет сомнения, что форма подачи и содержание любой информации, которая дается школьникам, должны учитывать возрастные особенности психоэмоционального развития детей и подростков», — сказали в комитете.

В аппарате петербургского детского омбудсмена Анны Митяниной заявили, что ждут результатов проверки от комитета. Ситуацию также проверяет и администрация Центрального района.

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