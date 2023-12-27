Издательство «Эксмо» оштрафовали на 900 тысяч рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ» из-за комикса «Голубь Геннадий»

Зеленоградский суд Москвы оштрафовал на 900 тысяч рублей издательство «Эксмо» по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» (часть 1 статьи 6.21 КоАП). Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов.

Суд установил, что издательство осуществило такую пропаганду путем распространения «информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений». Что именно стало поводом для составления протокола, в сообщении пресс-службы не уточняется.

По данным «Медиазоны», претензии к издательству связаны с комиксом «Голубь Геннадий» украинской художницы Koro (настоящее имя — Татьяна Хлонь). Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что поводом для протокола стало описание главного героя: «Иногда инстинкты берут верх над Геннадием. Голуби не всегда различают пол друг друга. Поэтому Геннадий предпочитает думать, что он пансексуал».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что протокол на «Эксмо» из-за комикса «Голубь Геннадий» составили по его доносу. По мнению депутата, книга «открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку +12». Также его возмущение вызвало то, что автор комикса находится в Украине и, по словам депутата, не скрывает, что поддерживает ВСУ.

В «Эксмо» говорили, что последний тираж книги был напечатан 21 января 2022 года — почти за год до закона о полном запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». В издательстве отмечали, что всем клиентам была сделана рассылка о запрете продаж, а договор с автором прекращен.

Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года подписал закон о полном запрете «пропаганды» ЛГБТ, педофилии и . После этого книжные магазины и библиотеки стали убирать с полок книги, которые могут попасть под действие закона, онлайн-кинотеатры и телеканалы начали штрафовать за «пропаганду ЛГБТ».