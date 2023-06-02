Российский суд впервые назначил штраф видеосервису за «пропаганду ЛГБТ». «Триколор Кино и ТВ» обязали выплатить 1,2 миллиона рублей

Суд в Санкт-Петербурге признал видеосервис «Триколор Кино и ТВ» виновным в «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних и оштрафовал на 1,2 миллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на Роскомнадзор. Это, как подчеркивается, первый штраф видеосервису за «пропаганду ЛГБТ», назначенный в России.

Из-за какого фильма или сериала на «Триколор Кино и ТВ» был составлен протокол по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ, не уточняется. Представитель «Триколора» на запрос РБК ответил лишь, что этот контент удален, а действующее законодательство сервисом соблюдается.

В конце мая «Медиазона» сообщала, что административные протоколы о «пропаганде ЛГБТ» среди несовершеннолетних, составленные на онлайн-кинотеатры Premier и Start, а также на компанию «Мегафон», поступили в московские суды, но их рассмотрение на тот момент еще не состоялось.

Роскомнадзор заявил, что всего, по состоянию на начало июня, составлено 19 таких протоколов. Нарушения, объявили в надзорном ведомстве, также были выявлены также у сервисов Peers.TV, Wink, «Иви», «Кинопоиск», more.tv и Okko — то есть у всех крупнейших российских онлайн-кинотеатров.

Часть 2 статьи 6.21.2 КоАП, по которой составили протоколы на онлайн-кинотеатры, предусматривает штраф для юридических лиц штрафы от одного до четырех миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Кроме того, отдельный штраф от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей может быть наложен на должностных лиц. Так, в случае с «Триколор Кино и ТВ» юрлицо оштрафовали на 1 миллион рублей, а должностное лицо — еще на 200 тысяч рублей.

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