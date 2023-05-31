На онлайн-кинотеатры Premier и Start, а также на компанию «Мегафон» составили протоколы о «пропаганде ЛГБТ»

На российские онлайн-кинотеатры Premier и Start, а также на компанию «Мегафон», которая владеет, в числе прочего «Мегафон ТВ» и является совладельцем Start, завели административные дела по статье об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних.

Материалы административных дел, как выяснила «Медиазона», поступили на рассмотрение в московские суды. Рассмотрение протоколов на ООО «Премьер» и ПАО «МегаФон» назначено на июнь, дата заседания для ООО «Старт.Ру» пока не определена.

Часть 2 статьи 6.21.2 КоАП, по которой составили протоколы на онлайн-кинотеатры, предусматривает штраф для юридических лиц штрафы от одного до четырех миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Какой именно контент стал поводом для административных дел, не уточняется. Онлайн-кинотеатры на запросы «Медиазоны» на момент публикации не ответили.

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