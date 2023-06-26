На онлайн-кинотеатр Okko составили протокол о «демонстрации ЛГБТ» из-за фильма «Бриджит Джонс: грани разумного»

Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал три административных протокола о «демонстрации ЛГБТ» несовершеннолетним из-за показа ряда художественных фильмов в онлайн-кинотеатре Okko под возрастной маркировкой «16+».

Протоколы в отношении ООО «Окко» составили по части 2 статьи 6.21.2 КоАП (демонстрация ЛГБТ несовершеннолетним в интернете), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пресс-служба перечислила фильмы, из-за которых составили протоколы. В их число вошли «Бриджит Джонс: грани разумного», «Черный лебедь», «Семейка Тененбаум», «Неправильное воспитание Кэмерон Пост», «Идеальные незнакомцы», «Еще три свадьбы», «Новые мутанты», «Английский цирюльник», «Отличница легкого поведения», «Немножко беременны», «Зильс-Мария», «Римские расставания», «Игра в имитацию», «Маленькая Италия», «Александр», «Любовь, любовь, любовь».

Многие из перечисленных фильмов, в том числе «Бриджит Джонс: грани разумного» и «Черный лебедь», неоднократно демонстрировали на российском телевидении.

В начале июня мировой судья в Петербурге первым в России назначил штраф по статье о «демонстрации ЛГБТ» — сервис «Триколор Кино и ТВ» обязали выплатить 1,2 миллиона рублей. Также в июне по аналогичной статье на четыре миллиона рублей оштрафовали онлайн-кинотеатр Premier — из-за возрастной маркировки фильмов «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник». Административные протоколы о «демонстрации ЛГБТ» также составили на «Кинопоиск», онлайн кинотеатры «Иви» и Start, компанию «Мегафон».

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