На «Кинопоиск» составили протокол о «демонстрации ЛГБТ»

На сервис «Кинопоиск», принадлежащий «Яндексу», составлен административный протокол о «демонстрации ЛГБТ» несовершеннолетним. Материалы административного дела поступили в Замоскворецкий суд Москвы, пишет «Медиазона».

Протокол составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП (демонстрация ЛГБТ несовершеннолетним в интернете), которая предусматривает для юридических лиц наказание в виде штрафа от одного миллиона до четырех миллионов рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Какой именно контент «Кинопоиска» стал причиной составления протокола о «демонстрации ЛГБТ», не уточняется.

Обвинения в «демонстрации ЛГБТ» не влекут за собой требование об удалении контента, речь идет о возрастных ограничениях.

Роскомнадзор ранее заявил, что всего, по состоянию на начало июня, на крупнейшие российские онлайн-кинотеатры было составлено 19 протоколов о «пропаганде ЛГБТ» среди несовершеннолетних. В начале июня суд назначил первый штраф онлайн-кинотеатру по протоколу о таком административном правонарушении — «Триколор Кино и ТВ» обязали выплатить 1,2 миллиона рублей.

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