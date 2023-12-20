В суд поступил протокол на издательство «Эксмо» по статье о «пропаганде ЛГБТ» из-за комикса «Голубь Геннадий». Донос на книгу написал депутат Хинштейн

В Зеленоградский районный суд Москвы поступил административный протокол на издательство «Эксмо» по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или ». На это обратила внимание «Медиазона».

В карточке дела не указано, с чем связаны претензии к издательству. «Медиазона» предполагает, что речь идет о комиксе «Голубь Геннадий» украинской художницы Koro (настоящее имя — Татьяна Хлонь).

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что претензии к комиксу связаны в том числе с описанием главного героя: «Иногда инстинкты берут верх над Геннадием. Голуби не всегда различают пол друг друга. Поэтому Геннадий предпочитает думать, что он пансексуал».

В начале ноября депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что после его обращения московское управление МВД составило протокол по статье о «пропаганде ЛГБТ» (статья 6.21 КоАП) в отношении «Эксмо» из-за комикса «Голубь Геннадий». По мнению депутата, книга «открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку +12».

«Вдвойне возмутительно, что автор комиксов — находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ. На своей странице в соцсетях он уже экипировал „Голубя Геннадия“ в украинскую военную форму. Но „Эксмо“ это, похоже, ничуть не смущает», — утверждал Хинштейн.

В пресс-службе «Эксмо» тогда заявили, что последний тираж книги был отпечатан 21 января 2022 года — почти за год до закона о полном запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». В издательстве отметили, что всем клиентам была сделана рассылка о запрете продаж, а договор с автором прекращен, ей ничего не выплачивается.

Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года подписал закон о полном запрете «пропаганды» ЛГБТ, педофилии и среди взрослых. После этого книжные магазины и библиотеки стали убирать с полок книги, которые могут попасть под действие закона, а онлайн-кинотеатры начали штрафовать за «пропаганду ЛГБТ».

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