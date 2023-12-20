СБУ объявила в розыск Михаила Фридмана. В Украине его подозревают в финансировании российского вторжения

Служба безопасности объявила российского бизнесмена Михаила Фридмана в розыск в стране. Информация об этом опубликована на сайте МВД Украины.

Согласно карточке МВД Украины, Фридман считается «лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования». По данным ведомства, бизнесмен «скрывается» с 10 октября 2023 года.

Фридмана разыскивают по обвинению в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя или захвата государственной власти (часть 3 статьи 110-2 УК Украины). В начале сентября о том, что российского бизнесмена подозревают по этой статье, сообщила СБУ. По этой статье Фридману грозит до восьми лет лишения свободы.

Михаил Фридман — один из основателей «Альфа-групп». После начала российского вторжения в Украину бизнесмен попал под санкции Евросоюза. Такое решение в ЕС объяснили связями Фридмана в российских властных кругах. Санкции против него также ввели Великобритания и США.

Нацполиция Украины обвиняет Фридмана в выводе в офшоры более 700 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов). Бизнесмену вменяются в вину легализация средств, полученных преступным путем, подделка документов и уклонение от уплаты налогов. Власти Украины также национализировали Sense Bank, принадлежавший бизнесмену. В октябре СБУ объявила об аресте активов трех акционеров «Альфа-Групп» — Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова — на сумму более 17 миллиардов гривен (463 миллиона долларов).

В начале октября стало известно, что Фридман переехал из Великобритании в Израиль. В «Альфа-групп» говорили, что бизнесмен находится в Москве и планирует посещать Россию регулярно. Сам Фридман в разговоре с Bloomberg заявил, что переехал в Израиль, но из-за нападения ХАМАС улетел в Москву.

Примерно в то же время член Совета Федерации Дмитрий Рогозин попросил Следственный комитет РФ проверить сообщения о том, что Фридман финансировал ВСУ.

Читайте также

«Я чувствовал себя униженным. Быть богатым русским — уже преступление» Михаил Фридман спустя почти год впервые рассказал The Times, как в Лондоне обыскали его особняк. Краткий пересказ

Читайте также

«Я чувствовал себя униженным. Быть богатым русским — уже преступление» Михаил Фридман спустя почти год впервые рассказал The Times, как в Лондоне обыскали его особняк. Краткий пересказ