Уголовная полиция Германии отказалась отвечать на вопрос, использует ли она шпионскую программу Pegasus (которой взломали телефон Галины Тимченко)
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) не стало отвечать на вопросы «Медузы» о том, против кого ведомство использует шпионскую программу Pegasus.
«Мы просим вас прокомментировать следующие вопросы:
Известно, что федеральное ведомство по уголовным делам является пользователем Pegasus. Используют ли шпионское программное обеспечение Pegasus какие-либо другие правоохранительные или разведывательные органы Германии?
Против кого вы (или другие правоохранительные или разведывательные органы Германии) используете это программное обеспечение?
Использует ли Германия Pegasus против журналистов? Если да, то против кого?
Использует ли Германия Pegasus против российских граждан? Если да, то против кого?
Использует ли Германия Pegasus против людей, находящихся в других европейских странах?
По данным исследователей из Citizen Lab, 10 февраля 2023 года смартфон издателя Meduza Галины Тимченко был успешно заражен Pegasus. В это время она находилась в Берлине. Что известно об этой атаке?
Имеет ли Германия какое-либо отношение к этой атаке?»
В своем ответе на запрос «Медузы» федеральное ведомство по уголовным делам сообщило, что не может раскрыть информацию о своих технических возможностях, поскольку это может отразиться на деятельности BКА:
Пожалуйста, поймите, что мы не предоставляем информацию о возможностях и инструментах, которыми располагает BКА в отношении тайных мероприятий. Это очень чувствительный аспект в области сбора уголовно-процессуальной и полицейской информации. Предоставление подробной информации могло бы позволить сделать обширные выводы о технических возможностях, а значит, косвенно и о техническом оснащении и ноу-хау BКА. Это может оказать существенное негативное влияние на возможности BКА, необходимые для уголовного преследования и предотвращения опасности, и тем самым значительно затруднить или сделать невозможным реализацию таких мер в будущем.
В сентябре 2021 года федеральное ведомство по уголовным делам сообщило немецким парламентариям, что купило программу Pegasus.
Компания Apple в июне уведомила Галину Тимченко — сооснователя, гендиректора и издателя «Медузы» — что проправительственные хакеры могли атаковать ее айфон. Специалисты Access Now и Citizen Lab выяснили, что на телефон Тимченко установили шпионскую программу Pegasus. Произошло это предположительно 10 февраля 2023 года, когда она в Берлине участвовала в закрытой встрече с сотрудниками независимых российских СМИ.
Международный институт прессы призвал власти Германии провести расследование обстоятельств взлома телефона Тимченко. В свою очередь, «Репортеры без границ» потребовали, чтобы немецкие власти «быстро и всеобъемлюще прояснили эту шокирующую ситуацию».
В то же время Комитет защиты журналистов призвал власти Латвии провести расследование из-за сообщений о хакерских атаках на сотрудников независимых СМИ, работающих в стране. Латвийская ассоциация журналистов, в свою очередь, направила в МВД страны запрос о том, покупали ли власти Латвии программу Pegasus.