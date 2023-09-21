Уголовная полиция Германии отказалась отвечать на вопрос, использует ли она шпионскую программу Pegasus (которой взломали телефон Галины Тимченко)

«Мы просим вас прокомментировать следующие вопросы:

Известно, что федеральное ведомство по уголовным делам является пользователем Pegasus. Используют ли шпионское программное обеспечение Pegasus какие-либо другие правоохранительные или разведывательные органы Германии?

Против кого вы (или другие правоохранительные или разведывательные органы Германии) используете это программное обеспечение?

Использует ли Германия Pegasus против журналистов? Если да, то против кого?

Использует ли Германия Pegasus против российских граждан? Если да, то против кого?

Использует ли Германия Pegasus против людей, находящихся в других европейских странах?

По данным исследователей из Citizen Lab, 10 февраля 2023 года смартфон издателя Meduza Галины Тимченко был успешно заражен Pegasus. В это время она находилась в Берлине. Что известно об этой атаке?

Имеет ли Германия какое-либо отношение к этой атаке?»