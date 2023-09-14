«Репортеры без границ» потребовали от Германии объяснить, кто и как заразил телефон Галины Тимченко шпионской программой Pegasus

«Репортеры без границ» обратились к властям Германии с требованием объяснить, кто и как заразил телефон издателя «Медузы» Галины Тимченко шпионской программой Pegasus.

«Немецкие власти должны быстро и всеобъемлюще прояснить эту шокирующую ситуацию. Как такое возможно, что за российским журналистом, находящимся в изгнании, шпионят в Германии — стране, предположительно безопасной? Было ли правительству Германии известно о слежке? Какую роль в наблюдении за работниками СМИ играют немецкие власти, в том числе полиция и разведка, которые, как было доказано, используют Pegasus? Мы требуем немедленного и полного разъяснения этого вопроса и жестких последствий для всех вовлеченных сторон», — заявил руководитель немецкого отделения «Репортеров без границ» Кристиан Мир.

В заявлении «Репортеров без границ» отмечается, что в Берлине проходят журналистские конференции. Работники СМИ больше не смогут встречаться и обмениваться информацией, не опасаясь слежки, говорится в заявлении.

также выразил обеспокоенность по поводу произошедшего, заявив, что журналисты и их источники не могут быть в безопасности, пока за ними шпионят. «Атака на Тимченко показывает, что правительства должны немедленно ввести мораторий на разработку, продажу и использование шпионских технологий. Угроза слишком велика, чтобы ее игнорировать», — заявила координатор программ комитета по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

22 июня 2023 года Галина Тимченко — сооснователь, генеральный директор и издатель «Медузы» — получила уведомление от Apple о том, что проправительственные хакеры могли атаковать ее айфон. Специалисты Access Now — организации, которая отстаивает цифровые права людей по всему миру, — совместно с исследователями из Citizen Lab выяснили, что на телефон Тимченко была установлена шпионская программа Pegasus.

Специалисты обнаружили, что айфон был заражен Pegasus 10 февраля 2023 года или около этой даты. Судя по всему, телефон оставался зараженным несколько дней или недель после этого. В это время Тимченко, которая живет в Латвии, находилась в Берлине на закрытой встрече, в которой участвовали представители независимых российских СМИ.

14 сентября бывший шеф-редактор программы «Балтия. Неделя» телеканала «Настоящее время» Евгений Эрлих, генеральный директор «Новой газеты Европа» Мария Епифанова и корреспондент «Новой газеты Балтия» Евгений Павлов сообщили, что получали уведомления от Apple о том, что их телефоны могли атаковать проправительственные хакеры.

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