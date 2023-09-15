Комитет защиты журналистов призвал Латвию провести расследование после заявлений о хакерских атаках на сотрудников независимых СМИ, работающих в стране

обратился к властям Латвии с призывом провести расследование после сообщений троих журналистов, работающих в стране, о том, что они стали жертвами атак проправительственных хакеров.

«Растущее число сообщений о возможных хакерских атаках на по меньшей мере еще трех независимых журналистов, работающих в Латвии, вызывает еще большую тревогу, учитывая недавнее сообщение о том, что телефон российской журналистки Галины Тимченко был заражен шпионской программой Pegasus. Власти Латвии должны провести быстрое и прозрачное расследование этих обвинений и обеспечить цифровую и физическую безопасность журналистов, которые временно или постоянно проживают в стране», — заявила координатор программ комитета по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

22 июня 2023 года сооснователь, генеральный директор и издатель «Медузы» Галина Тимченко получила уведомление от компании Apple о том, что проправительственные хакеры могли атаковать ее айфон. Специалисты правозащитной организации Access Now и исследователи из Citizen Lab определили, что на телефон Тимченко была установлена шпионская программа Pegasus.

Специалисты обнаружили, что айфон был заражен 10 февраля 2023 года или около этой даты. В это время Тимченко, которая живет в Латвии, находилась в Берлине на закрытой встрече, в которой участвовали представители независимых российских СМИ.

14 сентября после публикации «Медузы» о взломе телефона Тимченко бывший шеф-редактор программы «Балтия. Неделя» телеканала «Настоящее время» Евгений Эрлих, генеральный директор «Новой газеты Европа» Мария Епифанова и корреспондент «Новой газеты Балтия» Евгений Павлов сообщили, что тоже получали уведомления от Apple о возможной хакерской атаке.