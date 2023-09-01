Роскомнадзор открыл на сайте форму для жалоб на ЛГБТ-контент

На сайте Роскомнадзора появилась форма для жалоб на ЛГБТ-контент. Со 2 сентября ведомство будет блокировать сайты, которые не удалят такой контент в течение суток после получения уведомления от регулятора. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«К нам поступают обращения и жалобы, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение. Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня же уйдут первые уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно, завтра мы проверим, и если кто-то не удалит, он будет заблокирован», — рассказал Субботин во время выступления на Московской международной книжной ярмарке.

Чиновник не уточнил, сколько жалоб уже получил Роскомнадзор.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит полный запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии». После принятия закона книжные магазины и библиотеки стали убирать с полок книги, которые могут попасть под действие закона, из сериалов и игр начали вырезать упоминания об однополых отношениях. С июня российские онлайн-кинотеатры и видеосервисы начали штрафовать за «пропаганду ЛГБТ» среди несовершеннолетних в фильмах и сериалах, которые размещены на этих платформах.

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