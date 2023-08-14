На форуме «Армия-2023» представили новую российскую неуправляемую ракету с кассетной боевой частью

«Институт прикладной физики» на форуме «Армия-2023» представил «новейшую» неуправляемую авиационную ракету (НАР) с боевой частью, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.

«НАР С-8КЛ имеет кассетную боевую часть и наполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Здесь их 24. Это новая разработка, литера „О“ присвоена в конце 2022 года», — сообщили в пресс-службе.

РИА Новости пояснило, что литера «О» означает, что опытные образцы были изготовлены, испытаны и доработаны перед проведением приемочных испытаний. В институте уточнили, что сейчас разработка находится на завершающей стадии испытаний.

Согласно агентству, представленная ракета может применяться со всех основных типов вертолетов и самолетов армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации ВКС России.

В начале июля 2023 года США объявили, что начнут поставлять Украине кассетные боеприпасы. Применять их ВСУ начали во второй половине месяца.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин заявил, что, если ВСУ применят американские кассетные боеприпасы, то российские войска тоже начнут применять такие боеприпасы. Путин также заявил, что до этого российские военные якобы не использовали кассетные боеприпасы. До него с подобным заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

Кассетные боеприпасы в ходе боевых действий в Украине, заявляли правозащитники из Human Rights Watch, применяли как российские, так и украинские военные. При этом в конце марта 2022 года Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет говорила, что российская армия только за первый месяц и неделю вторжения применила кассетные боеприпасы в густонаселенных районах Украины «минимум две дюжины раз».

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