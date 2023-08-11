В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар, местные жители слышали взрывы. Накануне там сбили беспилотник

В Одинцово Московской области вечером 10 августа произошел крупный пожар, сообщают российские медиа, со ссылкой на фотографии очевидцев. По предварительным данным, горит склад в промышленной зоне. Дым от пожара виден за несколько километров.

По данным телеграм-канала Baza, пожар произошел на складе пивной продукции на Зеленой улице. Mash пишет, что, по предварительной информации, горит стройка в районе ЖК «Одинбург».

Телеграм-канал Shot, близкий к таблоиду Life, сообщил, что местные жители слышали звуки взрывов. Другие источники эту информацию не подтверждали. Проект Ксении Собчак «Осторожно, Москва» пишет, что жители Одинцово сообщают о едком запахе жженной резины и хлопках со стороны пожара.

В ГУ МЧС России по Московской области сообщили РИА Новости, что в регионе горит склад на площади две тысячи квадратных метров, пожар локализован, сведения о пострадавших не поступали.

По словам очевидцев, возгорание ликвидировано.

Российские власти неоднократно сообщали о том, что силы ПВО сбивали в Одинцовском районе Московской области беспилотники (в их запуске Москва обвиняла ВСУ). Так, российские военные сбивали беспилотники в этом районе в начале июля, а также 1-го, 9-го и 10-го августа.

В Сергиевом Посаде 9 августа произошел мощный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. Власти обвинили в случившемся «человеческий фактор». Версию об ударе дрона, выдвинутую российскими СМИ, власти РФ отвергли. По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, 80 получили ранения, а, по разным данным, от восьми до 12 человек числятся пропавшими без вести.

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