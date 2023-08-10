После взрыва в Сергиевом Посаде числятся пропавшими без вести 12 человек
Судьба 12 человек неизвестна после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
В министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что на лечении в Сергиево-Посадской больнице после взрыва остаются 14 человек, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Всего за последние сутки медицинская помощь была оказана 71 пострадавшему, добавили в ведомстве.
9 августа в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв. Его причиной, по официальной версии, стал «человеческий фактор». В результате погиб один человек, 60 получили ранения.
По данным Следственного комитета, взрыв произошел на пиротехническом складе компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения на заводе. В рамках уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК) следователи провели обыски в «Пиро-Россе» и задержали технического директора фирмы.