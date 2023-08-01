Соратникам Тесака дали от восьми до 15 лет по делу об убийствах мигрантов. Показания против них дал Тесак

Городской суд Сергиева Посада в Московской области приговорил соратников националиста Максима Марцинкевича (Тесака) к различным срокам лишения свободы от восьми до 15 лет за убийства мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Максимальный срок получил Андрей Кайль, приговоренный к 15 годам. Семен Токмаков, Алексей Гудилин и Павел Хрулев получили по 13 лет каждый. Максиму Хотулеву назначили 10 лет лишения свободы, Александру Лысенкову — восемь лет. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как уточняет ТАСС, в июле коллегия присяжных признала подсудимых виновными в убийствах, произошедших в Москве и Подмосковье в 2003 и 2007 годах. Адвокаты фигурантов дела требовали прекратить дело за истечением сроков давности, но суд отказался, указав на особую общественную опасность совершенных преступлений.

Подсудимых обвиняли в совершении убийств четырех мужчин по мотивам межнациональной розни: двух мужчин в 2003 году в московском районе Гольяново и двух мужчин в 2007 году в Сергиево-Посадском районе Московской области. По версии обвинения, Хрулев, Хотулев, Лысенков и Гудилин причастны к двум убийствам, Токмаков и Кайль — ко всем четырем.

В основу обвинения легли показания Максима Марцинкевича, которые он дал незадолго до смерти, утверждали следователи. Бывшие соратники Тесака считают, что он оговорил себя и других. В ходе следствия все шестеро обвиняемых дали признательные показания, но во время суда отказались от них и не признали вину.

Максим Марцинкевич, осужденный на 10 лет колонии за ряд преступлений, умер в камере следственного изолятора в Челябинской области. Следователи отказались расследовать гибель Марцинкевича, посчитав, что он совершил самоубийство. Семья и адвокат Марцинкевича утверждали, что на его теле нашли следы пыток.

После смерти Марцинкевича нашли несколько предсмертных записок. В двух записках (одну из них нашли во рту мертвого Марцинкевича) он заявил, что оговорил себя и своих соратников, рассказав следователям о совершенных убийствах. По данным «Коммерсанта», Тесак оформил девять явок с повинной.

Суд в Мытищах в июле 2020 года осудил двух соратников Марцинкевича по делу об убийстве двух человек в 2007 году. Утверждалось, что показания против них перед смертью дал Тесак.

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