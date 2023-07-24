Бывшего главу штаба Навального в Барнауле Вадима Останина приговорили к девяти годам колонии

Центральный районный суд Барнаула приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего главу местного штаба Алексея Навального Вадима Останина. Как пишет команда политика, Останина судили за легальную политическую работу.

Останина задержали в декабре 2021 года. На него завели уголовное дело об участии в экстремистском сообществе (статья 282.1 УК РФ) и некоммерческой организации, посягающей на личность (статья 239 УК РФ). По версии следствия, Останин продолжал работать в структурах Навального после того, как в России их признали «экстремистскими».

Прокуратура требовала приговорить Останина к 11 годам лишения свободы.

14 июня 2023 года суд приговорил Лилию Чанышеву, возглавлявшую штаб Навального в Уфе, к семи с половиной годам лишения свободы по . Чанышева назвала свое дело политическим.

Также в июне суд начал рассматривать новое дело Алексея Навального, в рамках которого политика среди прочего обвиняют в создании «экстремистского сообщества». Дело слушается в закрытом режиме. На заседании 20 июля обвинение попросило приговорить Навального к 20 годам колонии особого режима. Приговор будет объявлен 4 августа.

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