Обвинение запросило 11 лет колонии для бывшего главы штаба Навального в Барнауле Вадима Останина

Сторона обвинения в ходе заседания в Центральном районном суде Барнаула потребовала приговорить к 11 годам колонии Вадима Останина, возглавлявшего местный штаб Алексей Навального, сообщают сторонники политика.

Останина задержали в декабре 2021 года. На него завели уголовное дело об участии в экстремистском сообществе (статья 282.1 УК РФ) и некоммерческой организации, посягающей на личность (статья 239 УК РФ), пишет «Медиазона» со ссылкой на карточку дела. По версии следствия, Останин продолжал работать в структурах Навального после того, как в России их признали «экстремистскими».

Больше года Останин находится в следственном изоляторе — сначала его держали под арестом в Москве, затем перевезли в Барнаул. «Чтобы Останин признал „вину“, его держали в ужасных условиях, давили морально, ломали здоровье (и продолжают это делать), отказывая в медицинской помощи», — утверждают сторонники Навального.

В марте Останин сообщил, что его помещали в карцер, не давали видеться с семьей, а состояние его здоровья сильно ухудшилось. «Обещали мне плохое отношение, если я все не расскажу», — говорил активист.

Следующее заседание по делу Останина состоится 4 июля. Процесс проходит в закрытом режиме.

14 июня суд приговорил Лилию Чанышеву, возглавлявшую штаб Навального в Уфе, к семи с половиной годам лишения свободы по . Чанышева назвала свое дело политическим.

Через пять дней в колонии № 6 во Владимирской области, где находится Алексей Навальный, прошло первое заседание суда по новому уголовном делу в отношении политика — также об «экстремизме». Процесс решили проводить в закрытом режиме. Навальному, как говорил он сам и его соратники, грозит до 30 лет лишения свободы. Вместе с политиком судят бывшего технического директора ютьюб-канала «Навальный Live» Даниэля Холодного.