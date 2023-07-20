В Одессе в результате российского обстрела повреждено генконсульство Китая

Здание генерального консульства КНР в Одессе повреждено в результате российской ночной атаки по городу, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

«Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре — пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания», — написал чиновник в телеграме. Он также опубликовал фотографии поврежденного здания.

Генконсульство Китая в Одессе расположено в доме № 2 в переулке Нахимова, рядом с одесским портом. Судя по фото с места происшествия, в здании выбиты окна.

По данным Кипера, в результате ночного обстрела Одессы погиб один человек и еще восемь получили ранения, среди них трое сотрудников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также под ночной удар попали Николаев и Сумы. Известно об одном погибшем в Николаеве. В общей сложности в регионах ранены более 20 человек.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего в ночь на 20 июля по южным регионам Украины было выпущено 19 крылатых ракет, включая «Оникс» и «Калибр», и 19 дронов-камикадзе. Пять ракет и 13 дронов удалось сбить.

Российские войска наносят массированные удары дронами и ракетами по территории Украины третью ночь подряд. Каждый раз российские атаки задевают объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Власти Украины связывали обстрелы с выходом России из зерновой сделки и желанием Москвы «уничтожить любые пути поставки зерна на мировые рынки». Кремль и Минобороны РФ называют удары по Одессе «возмездием» за взрыв на Крымском мосту, в котором они обвиняют Украину.

Главные события дня

Война Пятьсот двенадцатый день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Пятьсот двенадцатый день. Онлайн «Медузы»