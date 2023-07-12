Икону «Троица» Андрея Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали договор между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой, согласно которому икона Святой Троицы кисти Андрея Рублева передается лавре в безвозмездное пользование.

Как сообщается на сайте Московского патриархата РПЦ, документ подписали в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре.

Патриарх Кирилл назвал случившееся историческим событием. «Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви, и наступило время, когда Церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность», — заявил Кирилл.

До конца неясно, когда икону «Троица» передадут лавре.

Президент РФ Владимир Путин в мае передал икону «Троица» Русской православной церкви. Икону работы Андрея Рублева разместили в храме Христа Спасителя в Москве — сперва на две недели, затем, как заявлялось, на один год. В конце мая в Кремле говорили, что перенос иконы из Третьяковской галереи в храм согласован, но экспертный совет галереи настаивал, что икону нельзя вывозить и ее нужно реставрировать.

В июне для иконы в храме Христа Спасителя установили «специальную капсулу», которую использовали в 2022 году, когда «Троицу» выставляли в Троице-Сергиевой лавре. После того, как «Троицу» вернули из лавры в Третьяковскую галерею, на иконе обнаружили 61 «существенное изменение».

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