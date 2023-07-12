Елену Милашину выписали из больницы

Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, на которую 4 июля напали в Чечне и жестоко избили, выписали из больницы, сообщил бывший главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По его словам, Милашина пока будет находиться «под врачебным контролем».

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Грозном, когда они приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой. У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук и ушибы мягких тканей, у Немова — ножевое ранение, множество гематом и ушибов.

Следственный комитет РФ через двое суток после нападения возбудил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней и легкой тяжести. Глава Чечни Рамзан Кадыров, ранее открыто угрожавший Милашиной, заявил, что с нападением на журналистку и адвоката «разберутся».

О том, что в уголовном деле о нападении на журналистку и адвоката есть какие-либо подозреваемые, пока не сообщалось.

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