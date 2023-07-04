Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поручил компетентным службам установить личности причастных к нападению на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

«Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем», — написал он в своем телеграм-канале.

В начале 2022 года Кадыров открыто угрожал Милашиной, причисляя журналистку к «террористам» и «пособникам террористов» и требуя ее задержать.

На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали и жестоко избили неизвестные люди в масках утром 4 июля в Грозном. У Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сломаны пальцы на руках, ее обрили и облили зеленкой. У Немова помимо травм зафиксировано ножевое ранение в ногу. Их перевезли в больницу Беслана.

Милашина и Немов прилетели в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — матери бывшего юриста Абубакара Янгулбаева и одного из предполагаемых основателей оппозиционного движения Ибрагима Янгулбаева. Ее приговорили к пяти с половиной годам колонии по обвинению в насилии в отношении полицейского.

Нападение на Милашину и Немова осудили многие провластные политики и журналисты. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю чеченского следственного управления провести проверку по факту нападения. «Речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер», — заявлял в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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