«Троица» Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя до 19 июля. В Минкультуры утверждают, что икона «в стабильном состоянии»

Министерство культуры России решило, что икона Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя до 19 июля 2023 года. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявила пресс-служба ведомства.

Такое решение приняли после просьб представителей Русской православной церкви оставить икону в храме на время праздника в честь преподобного Сергия Радонежского, который отмечают 18 июля.

В храме, как утверждает министерство, икона находится под пристальным вниманием экспертов, в том числе сотрудников Третьяковской галереи. «Икона в стабильном состоянии: резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано», — говорится в сообщении ведомства.

В мае РПЦ объявила, что президент России Владимир Путин распорядился передать икону Андрея Рублева «Троица» церкви. Ожидается, что после храма Христа Спасителя икону передадут на хранение в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде, где она находилась до 1917 года.

В июне «Троицу» перевезли в храм Христа Спасителя, где для иконы установили «специальную капсулу». Как отмечала «Русская служба Би-би-би», речь идет о той же капсуле, в которой икону выставляли в Троице-Сергиевой лавре в 2022 году. Тогда после возвращения «Троицы» из лавры на иконе было обнаружено 61 «существенное изменение».

В Минкульте РФ говорили, что икону выставят в храме Христа Спасителя на две недели, после чего ее отправят на реставрацию. Однако накануне транспортировки иконы патриарх Кирилл заявил, что «Троица» останется в соборе на год. Позже в РПЦ сообщили, что икона Рублева останется в храме до 18 июля.

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