Путин наградил Прилепина орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Мужества писателя и политика Захара Прилепина и его водителя, сотрудника Росгвардии Александра Шубина, погибшего при покушении на Прилепина. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Прилепина и Шубина отметили «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

Покушение на Захара Прилепина совершили в Нижегородской области 6 мая. Из-за взрыва автомобиля погиб водитель Александр Шубин. Прилепин получил ранения, его прооперировали. Следственный комитет РФ возбудил дело по статье о теракте. МИД РФ обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. Полиция объявила, что задержала подозреваемого Александра Пермякова. СК распространил видео, где он дает признательные показания и говорит, что работал по заданию украинских спецслужб. При каких обстоятельствах сделана запись, неизвестно.

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