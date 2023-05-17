СБУ заблокировала онлайн-камеры, записавшие работу ПВО при обстреле Киева. Минобороны РФ утверждало, что во время этой атаки ракета «Кинжал» поразила комплекс Patriot

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны в Киеве. По данным ведомства, эти камеры принадлежат нескольким местным компаниям.

СБУ также установила личности шести жителей Киева, которые сделали фотографии и видео работы ПВО при российском обстреле 16 мая и опубликовали их в соцсетях. В домах подозреваемых прошли обыски, у них изъяли мобильные телефоны и компьютеры.

В ведомстве заявили, что подозреваемые «зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет» и могли таким образом раскрыть местоположение и специфику работы украинского ПВО, а их фотографии и видео «подхватили российские пропагандистские паблики».

Утром 16 мая появились видео с камер наблюдения в Киеве, на которых украинское ПВО отражает атаку на город. Вскоре в месте, откуда взлетали зенитные ракеты, виден мощный взрыв, еще через минуту над ним появляется столб дыма. По косвенным признакам можно предположить, что российскую атаку на Киев могла отражать система Patriot.

16 мая Минобороны РФ объявило, что во время обстрела Киева и его окрестностей накануне ночью ракета «Кинжал» поразила зенитно-ракетный комплекс Patriot, переданный Украине от западных союзников. В Воздушных силах Украины утверждали, что украинские военные сбили все запущенные дроны и ракеты, в том числе шесть «Кинжалов». Там также заявили, что уничтожить комплекс Patriot одним ударом невозможно. В США неофициально сообщили, что ЗРК, скорее всего, получил повреждения и продолжает работать.

В начале мая в ВСУ объявили, что над Киевской областью с помощью американской системы Patriot была сбита ракета «Кинжал». Эту информацию подтвердил Пентагон. Власти Киева продемонстрировали обломки ракеты, но по ним нельзя точно сказать, являются ли они частью «Кинжала». В Минобороны РФ заявили, что утверждения о сбитом «Кинжале» — «попытка выдать желаемое за действительное» и «вброс».

О комплексах Patriot

Вашингтон передаст Киеву комплексы Patriot — основную наземную систему ПВО в арсенале США Но эти поставки лишь незначительно помогут Украине противостоять российским обстрелам

О комплексах Patriot

Вашингтон передаст Киеву комплексы Patriot — основную наземную систему ПВО в арсенале США Но эти поставки лишь незначительно помогут Украине противостоять российским обстрелам