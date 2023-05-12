Основатель Евгений Пригожин утверждает, что подразделения Минобороны РФ оставили позиции под Бахмутом Донецкой области, что позволило Вооруженным силам Украины занять важные тактические высоты. Видео заявления бизнесмена распространила его пресс-служба в ответ на запрос СМИ.

По словам Пригожина, подразделения Минобороны перестали блокировать дорогу из Бахмута в тыл украинской армии — город Часов Яр. «Только за сегодня у противника полностью освобождена дорога Часов Яр — Бахмут, которую мы блокировали, то, что называлось „окружением Бахмута“. И противник сумеет пользоваться этой дорогой, раз, а второе, он занял тактические высоты, с которых Бахмут находится как на ладони», — сказал Пригожин.

Оперативно подтвердить информацию о том, что дорога Бахмут — Часов Яр освобождена, невозможно. В последние дни украинские источники сообщали, что дорогу не блокируют, но она остается под обстрелом.

Дороги Бахмута Meduza

Владелец ЧВК Вагнера также заявил, что официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков «слукавил», когда сообщил на брифинге для журналистов, что российские войска заняли позиции у Берховского водохранилища. «После того, как мы передали фланги, произошло не тактическое отступление, поэтому товарищ Конашенков, мягко говоря, слукавил. Произошло просто бегство подразделений министерства обороны с флангов», — заявил Пригожин.

Представитель Минобороны РФ ранее сообщил, что подразделения «Южной» группировки российских войск «с целью повышения устойчивости обороны» заняли рубеж «с учетом выгодных условий Берховского водохранилища».

Пригожин сообщил, что для полного захвата Бахмута наемникам ЧВК Вагнера нужно занять около 20 многоэтажных зданий. «Но взятие Бахмута Российской Федерации не дает ничего, потому что фланги сыпятся, фронт проваливается. И попытки министерства обороны в информационном поле каким-то образом сгладить ситуацию, она приводит и приведет к глобальной трагедии для России. Поэтому надо прекратить немедленно врать. Если вы убежали, выстраивайте новые линии обороны», — заявил Пригожин.

Провоенные телеграм-каналы сообщили вечером 11 мая, что ВСУ начали запланированное контрнаступление. В частности, утверждалось, что началась операция по окружению Бахмута, а ВСУ совершили прорыв в Соледаре (Россия отрицала прорыв). В Минобороны РФ 12 мая заявили, что ВСУ наступают на Соледарском направлении «на всей линии боевого соприкосновения сторон в 95 километров».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью от 11 мая, что для украинского контрнаступления нужно «еще немного времени».

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