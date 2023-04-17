Группа «Наив» сообщила о переносе концерта в Петербурге на 2024 год. Два дня назад ее солист Александр Иванов выступил в поддержку семьи Маши Москалевой

Концерт группы «Наив» в Петербурге, запланированный на 19 апреля, перенесли на весну 2024 года, сообщается в инстаграме коллектива.

«Новая дата выступления будет озвучена позже. Все приобретенные билеты действительны и не требуют обмена», — говорится в сообщении. Причина переноса при этом не называется.

15 апреля солист группы Александр «Чача» Иванов на концерте в Москве вышел в футболке с надписью «Маша Москалева» и высказался в поддержку семьи тульской школьницы. Он рассказал зрителям, что преследование девочки и ее отца Алексея Москалева его «не отпускает. Иванов призвал присутствующих узнать больше об этом деле. Зал встретил слова музыканта аплодисментам и начал скандировать «Хуй войне!»

Вот как это было

«Узнайте, что там случилось, ужаснитесь тому, что произошло с Машей и ее семьей за рисунок» Солист группы «Наив» на концерте в Москве вышел в майке «Маша Москалева»

Вот как это было

«Узнайте, что там случилось, ужаснитесь тому, что произошло с Машей и ее семьей за рисунок» Солист группы «Наив» на концерте в Москве вышел в майке «Маша Москалева»

Шестиклассница Маша Москалева из города Ефремова Тульской области в апреле 2022 года нарисовала на уроке антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине». После этого правоохранительные органы начали преследовать девочку и ее отца Алексея, который воспитывал дочь один. Со школьницей провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили протокол о «дискредитации» российской армии из-за его комментариев в «Одноклассниках».

В декабре 2022 года на Москалева завели уголовное дело о повторной «дискредитации» из-за комментариев в той же соцсети, в том числе об убийствах мирных жителей в Буче. В начале марта 2023 года Москалева задержали и отправили под домашний арест. Его дочь забрали в приют, а комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева.

28 марта суд в Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии. Его самого на заседании не было. В суде сообщили, что Москалев сбежал из-под домашнего ареста. Через два дня его задержали в Минске и экстрадировали в Россию. 5 апреля мать девочки, Ольга Ситчихина, забрала ее из приюта.