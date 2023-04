«Я все, закончился». Кантемир Балагов заявил, что прекращает работу в кино, и удалил аккаунты в соцсетях

Российский режиссер Кантемир Балагов заявил, что прекращает карьеру в кино.

«Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно», — написал Балагов в ночь на 6 апреля в твиттере.

После этого он удалил свой аккаунт в этой соцсети, а также в инстаграме.

Кантемир Балагов — ученик Александра Сокурова, выпускник его мастерской в Кабардино-Балкарском университете.

В 2017 году он дебютировал как режиссер с полнометражным фильмом «Теснота» на Каннском фестивале, где получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд». В 2019 году он представил в Каннах свою вторую картину «Дылда», вновь получив приз ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд», а также награду за лучшую режиссуру. Россия выдвигала «Дылду» на «Оскар».

В 2021 году было анонсировано, что Балагов станет режиссером пилотного эпизода сериала HBO по игре The Last of Us. Позже стало известно, что он вышел из проекта из-за «творческих разногласий».

После начала войны Балагов поддержал Украину и уехал из России в США. По данным The Hollywood Reporter, его следующим проектом должен был стать англоязычный фильм «Butterfly Jam» об отношениях отца и сына из сообщества эмигрантов из Кабардино-Балкарии в Нью-Джерси.

