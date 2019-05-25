Режиссер Кантемир Балагов получил две награды в Каннах за фильм «Дылда»

Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ на Каннском фестивале. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее картина Балагова была удостоена награды за лучшую режиссуру в секции Каннского кинофестиваля.

Фильм «Дылда» рассказывает о жизни двух молодых женщин, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Главные роли в картине исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Рецензия Антона Долина на фильм «Дылда» «Дылда» Кантемира Балагова: сильная история любви в послеблокадном Ленинграде

В 2017 году Кантемир Балагов получил приз Международной федерации кинопрессы в Каннах за фильм «Теснота».