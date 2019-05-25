Режиссер Кантемир Балагов получил две награды в Каннах за фильм «Дылда»
Источник: ТАСС
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Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ на Каннском фестивале. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее картина Балагова была удостоена награды за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.
Фильм «Дылда» рассказывает о жизни двух молодых женщин, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Главные роли в картине исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.
В 2017 году Кантемир Балагов получил приз Международной федерации кинопрессы в Каннах за фильм «Теснота».