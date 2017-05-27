«Теснота» Кантемира Балагова получила приз ФИПРЕССИ в Каннах. Это фильм о жизни еврейской семьи в Нальчике в 1990-е
Фильм «Теснота» российского режиссера Кантемира Балагова получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ на Каннском фестивале.
В фильме рассказывается о жизни еврейской семьи в Нальчике в 1998 году. Картина была представлена в программе «Особый взгляд».
Из участников основного конкурса приз ФИПРЕССИ получил фильм «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, из параллельной программы — фильм «Фабрика ничего» Педро Пиньо.
«Спасибо, что позволили этой истории дотронуться до вас, что не отвернулись от этого. Очень надеюсь, что эта награда повлияет на создание кинематографа на Северном Кавказе», — цитирует «Интерфакс» выступление Балагова на церемонии.
26-летний Кантемир Балагов — ученик Александра Сокурова, выпускник его мастерской в Кабардино-Балкарском университете. «Теснота» — его дебютный фильм. Подробнее о фильме «Теснота» можно прочесть в материале Антона Долина на «Медузе».
В основном конкурсе Каннского фестиваля в 2017 году участвует фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Лауреаты фестиваля будут названы 28 мая.