«Теснота» Кантемира Балагова получила приз ФИПРЕССИ в Каннах. Это фильм о жизни еврейской семьи в Нальчике в 1990-е

Фильм «Теснота» российского режиссера Кантемира Балагова получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ на Каннском фестивале.

В фильме рассказывается о жизни еврейской семьи в Нальчике в 1998 году. Картина была представлена в программе «Особый взгляд».

Из участников основного конкурса приз ФИПРЕССИ получил фильм «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, из параллельной программы — фильм «Фабрика ничего» Педро Пиньо.

«Спасибо, что позволили этой истории дотронуться до вас, что не отвернулись от этого. Очень надеюсь, что эта награда повлияет на создание кинематографа на Северном Кавказе», — цитирует «Интерфакс» выступление Балагова на церемонии.