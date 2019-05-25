Режиссер Кантемир Балагов получил награду в Каннах за фильм «Дылда»

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции Каннского кинофестиваля. Награду ему принес фильм «Дылда».

Дылда (официальный трейлер) Pioner Cinema

Вместо Балагова награду получил продюсер «Дылды» Александр Роднянский. Он пояснил ТАСС, что после премьеры картины в Каннах режиссер уехал в Москву и не успел вернуться на церемонию награждения. «Приз 27-летнему режиссеру — это уникальное достижение», — сказал Роднянский.

Фильм «Дылда» рассказывает о жизни двух молодых женщин, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Главные роли в картине исполнили Виктория Мирошничнко и Василиса Перелыгина.

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Для Кантемира Балагова это вторая награда Каннского фестиваля. В 2017 году его фильм «Теснота», также представленный в программе «Особый взгляд», получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.