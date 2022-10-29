В сериале по игре The Last of Us не будет эпизода от режиссера Кантемира Балагова

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Российский режиссер Кантемир Балагов, который должен был снять пилотный эпизод сериала HBO по игре «The Last of Us», вышел из проекта около года назад из-за «творческих разногласий», сообщило издание The Hollywood Reporter.

В твиттере Балагов подтвердил, что его эпизода в сериале не будет.

Сериал по игре «The Last of Us» выйдет в 2023 году. В первом сезоне будет 10 серий, его съемки завершились летом 2022 года. Главные роли в экранизации игры играют актеры Педро Паскаль и Белла Рэмси.

Кантемир Балагов — российский режиссер, получивший широкую известность после фильма «Дылда», вышедшего в 2019 году. Россия выдвинула картину на «Оскар».

После начала войны Балагов уехал из России в США. По данным The Hollywood Reporter, он собирается снять фильм об отношениях отца и сына из сообщества эмигрантов из Кабардино-Балкарии в Нью-Джерси. Продюсерами картины выступят и создатель хоррора «Солнцестояние» Ари Астер.