«This show will be ******** [офигенным]». Режиссер «Дылды» Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO по игре The Last of Us

Российского режиссера Кантемира Балагова («Дылда») назначили постановщиком пилотного эпизода сериала HBO «Одни из нас» (The Last of Us), основанного на одноименной видеоигре для консолей PlayStation. Об этом сказано в пресс-релизе компании «Нон-стоп продакшн», поступившем в «Медузу».

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные», — написал Балагов в своем инстаграме. И добавил: «Hey @clmazin @druckmann this show will be ******** [офигенным]».

Люди, упомянутые в посте Балагова, — это другие авторы, работающие над телеадаптацией игры. Первый — Крейг Мейзин, сценарист, продюсер и шоураннер сериала «Чернобыль». Второй — Нил Дракманн, создатель, сценарист и режиссер дилогии игр The Last of Us.

Действие приключенческой драмы «Одни из нас» происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших США спустя двадцать лет после глобальной пандемии, описывают в «Нон-стоп продакшн» сюжет сериала.

Главные герои — девочка-подросток Элли и контрабандист Джоэл.

Кантемир Балагов — 29-летний российский режиссер, получивший широкую известность получил после фильма «Дылда», вышедшего в 2019 году. Россия выдвинула картину на «Оскар».

