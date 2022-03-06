Режиссер Кантемир Балагов уехал из России

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Режиссер Кантемир Балагов сообщил об отъезде из России. Пост об этом появился у него в инстаграме.

Мы покинули Россию. Нам жаль и мы опустошены. В один миг у нас забрали наше будущее. У нас забрали наши жизни. У нас забрали родителей и друзей. Но одного не смогли забрать — это кино. Наши сердца вместе с Украиной и жителями России, которые против этого кошмара.

Кантемир Балагов — российский режиссер, получивший широкую известность после фильма «Дылда», вышедшего в 2019 году. Картина получила две награды в Каннах, Россия выдвинула ее на «Оскар».

Ранее 6 марта об отъезде из России сообщил кинокритик Антон Долин.

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