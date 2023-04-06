Обвинение потребовало приговорить Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы

Прокурор запросил для политика Владимира Кара-Мурзы наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Об этом, сообщает Sota, рассказала журналистам, собравшимся у Мосгорсуда, адвокат Кара-Мурзы Мария Эйсмонт.

Она также сообщила, что за время нахождения под стражей Кара-Мурза потерял 17 килограммов. Другой адвокат политика Вадим Прохоров ранее говорил, что у его подзащитного нижних конечностей, которая является препятствием для отбывания наказания. Такое состояние, по словам Прохорова, вероятно стало последствием отравлений Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах.

Владимир Кара-Мурза находится под арестом с апреля 2022 года. Первоначально его арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции. Затем в отношении политика возбудили дело о распространении «фейков» про российскую армию. В июле стало известно, что на политика завели новое уголовное дело по статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации за работу с фондом «Открытая Россия». В октябре Кара-Мурзу обвинили еще и по статье о государственной измене.

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